Производство электроэнергии в Украине снизилось

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-июне составило 84,0 млрд. кВт/ч, что на 15,8% меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, производство электроэнергии в июне сократилось на 15,7%, по сравнению с июнем 2008 года, до 12,3 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, в 2008 году производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины составило 191,8 млрд. кВт/ч, что на 2,3% меньше, чем в 2007 году.