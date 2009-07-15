17 июля в Брюсселе пройдет второй раунд "газовых" переговоров

17 июля в Брюсселе состоится вторая встреча представителей Еврокомиссии, Украины, России и финансовых институтов по решению газовой проблемы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Марк ГРЕЙ.

“В эту пятницу по нашей инициативе состоится вторая встреча с представителями Украины, России и международных финансовых институтов”, - сказал он.

Между тем, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО известила Еврокомиссию о готовности проведения необходимых реформ для получения кредита на газ, заявил М.ГРЕЙ.

«Ю.ТИМОШЕНКО направила письмо в Комиссию, в котором определила реформы, которые она хочет провести в ответ на условия Еврокомиссии и международных финансовых институтов», - сказал он.

М.ГРЕЙ отметил, что сейчас в Еврокомиссии формируют ряд программ для реформирования украинского газового сектора.

По словам М.ГРЕЯ, эти программы полностью соответствуют договоренностям, достигнутым между Украиной и Евросоюзом при подписании Брюссельской декларации 23 марта этого года, касающейся реформирования украинского газового секатора и модернизации системы газопроводов.

Напомним, 29 июня во время технических консультаций представителей Еврокомиссии с представителями России, Украины и международных финансовых институтов, Украине было предложено предоставление кредита для заполнения ПХГ газом в объемах, необходимых для обеспечения нормального транзита российского газа в ЕС в зимний период.

Вместе с тем, европейская сторона выдвинула ряд условий, касающихся реформирования газового сектора для получения кредита.

Новый раунд технических консультаций назначен на 17 июля.