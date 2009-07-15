НАТО поддержал поставки энергоресурсов Азербайджана в Европу

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел в среду в штаб-квартире НАТО в Брюсселе встречи с руководством блока и принял участие во встрече Совет НАТО-Азербайджан, на которых выражалась поддержка поставок энергоресурсов Азербайджана в Европу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

"В ходе встреч были обсуждены отношения между НАТО и Азербайджаном, исполнение Азербайджаном Плана действий по индивидуальному партнерству с североатлантическим блоком (IPAP), а также безопасность, в том числе энергетическая, в регионе, была выражена поддержка поставкам энергоресурсов Азербайджана на европейский рынок", говорится в сообщении. Представители НАТО высоко оценили достижения Азербайджана в реформировании сектора безопасности посредством IPAP, взаимную оперативную координацию ВС Азербайджана и НАТО, а также вклад Азербайджана в операции в Афганистане, сказано также в документе.

Подобные консультации Азербайджана и НАТО проводятся регулярно раз в год. Основы сотрудничества между Азербайджаном и НАТО были заложены в мае 1994 года подписанием рамочного документа - программы "Партнерство во имя мира". В апреле 1996 года был подписан официальный документ в рамках программы "Партнерство во имя мира", определивший конкретные направления взаимодействия сторон, а в августе 2005 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении IPAP.