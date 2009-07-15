На 1 июля херсонцы задолжали предприятиям ТКЭ 60 млн. грн.

Общий долг населения Херсона перед теплоснабжающими организациями на 1 июля 2009 г. составляет 60 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии Херсона.

Согласно сообщению, 27,5 млн. грн. из этой суммы население должно коммунальному предприятию «Херсонтеплоэнерго», 32,5 млн. грн. – ОАО «Херсонская ТЭЦ».

Из общей суммы долг населения перед КП «Херсонтеплоэнерго» за отопительный сезон 2008/2009 гг. составляет 13 млн. 510,6 тыс. грн., перед ОАО «Херсонская ТЭЦ» - 4 млн. 273,5 тыс. грн.

*** КП «Херсонтеплоэнерго» и ОАО «Херсонская ТЭЦ» являются крупнейшими теплоснабжающими предприятиями Херсона. Лишь несколько многоэтажек получают тепловую энергию от ЧП «Херсонтеплогенерация».