РФ увеличит экспорт газа к 2012г. до 188,5-199,5 млрд. куб.

Минэкономразвития РФ ожидает в 2012 году роста объема экспорта российского газа до 188,5-199,5 миллиарда кубометров, такие данные приводятся в сценарных условиях прогноза социально-экономического развития РФ на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов, сообщает РИА Новости.

По итогам 2009 года экспорт ожидается на уровне 160,8 миллиарда кубометров, тогда как в 2008 году он составил 195,4 миллиарда кубометров. В 2010 году по двум сценариям экспорт газа предполагается на уровне 170- 172 миллиарда кубометров, в 2011 году - 181,5-187,5 миллиарда кубометров. В документе отмечается, что на объемы экспорта российского газа существенно влияют объемы экспорта в Европу среднеазиатского газа.

В 2009 году добыча газа в РФ ожидается в диапазоне 620-644 миллиарда кубометров, при этом экспорт газа ожидался на уровне 190-196 миллиарда кубометров. По данным Росстата, добыча газа в РФ в 2008 году выросла на 1,6% - до 663 миллиардов кубометров. По информации Федеральной таможенной службы (ФТС), Россия в 2008 году экспортировала 174,3 миллиарда кубометров природного газа на 66,4 миллиарда долларов.