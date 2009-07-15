РФ рассчитывает сохранить экспорт нефти на уровне 238-245 млн. т

Минэкономразвития прогнозирует экспорт нефти из России в 2012 году на уровне 238-245 миллионов тонн, говорится в сценарных условиях прогноза социально-экономического развития РФ на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов.

В минувшем году экспорт российской нефти составил 243,1 миллиона тонн, в текущем году министерство ожидает показатель на уровне 245,5 миллиона тонн, передает РИА Новости.

Согласно документу, подготовленному Минэкономразвития, в 2010 году из РФ может быть экспортировано 243-246 миллионов тонн нефти, а в 2011 году - 241-247 миллионов тонн.

В своих прогнозах Минэкономразвития опирается на консервативный, умеренно оптимистичный сценарий, одновременно прорабатывая дополнительный нефтяной сценарий - оживление в экономике, ведомое ростом цен на нефть. По прогнозам МЭР, нефть Urals будет стоить 55-60 долларов за баррель в 2010 году, 56-70 долларов - в 2011 году и 57-77 долларов - в 2012 году. По последней информации Федеральной таможенной службы (ФТС), Россия в январе-мае 2009 года сохранила объем экспорта нефти в дальнее зарубежье на уровне аналогичного периода 2008 года - около 85,960 миллиона тонн. Доход от экспорта при этом составил 27,668 миллиарда долларов. В целом в январе-мае 2009 года Россия экспортировала 93,180 миллиона тонн нефти на сумму около 29,642 миллиарда долларов. По данным ФТС, Россия в 2008 году увеличила объем экспорта нефти в денежном выражении на 33% по сравнению с 2007 годом - до 151,7 миллиарда долларов, экспорт нефти в натуральном выражении сократился на 7% - до 221,6 миллиона тонн. В 2009 году ФТС прогнозирует экспорт нефти из России на уровне 230 миллионов тонн.