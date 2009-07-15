В 2010 г. РФ рассчитывает добыть 596 млрд. куб. газа

Добыча газа в 2010 году возрастает по умеренно-оптимистичному сценарию до 596 миллиардов кубометров, в 2011 году - до 610 миллиардов кубометров и в 2012 году - до 621 миллиардов кубометров, такие данные приводятся в сценарных условиях прогноза социально-экономического развития РФ на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов, подготовленном Минэкономразвития РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2009 году добыча газа в РФ ожидалась в диапазоне 620-644 миллиарда кубометров. По данным Росстата, добыча газа в РФ в 2008 году выросла на 1,6% - до 663 миллиардов кубометров. В документе отмечается, что объем добычи газа в 2009 году по итогам работы газовой отрасли за пять месяцев текущего года оценивается на уровне 580 миллиардов кубометров (снижение на 12,3% к 2008 году) и экспорта газа - 160,8 миллиарда кубометров (снижение на 17,7% к 2008 году) в связи с сокращением спроса на внешнем и внутреннем рынках в результате снижения темпов экономического развития в европейских странах и отечественного промышленного производства (металлургия, стройматериалы, химические удобрения и другие отрасли промышленности). При этом имеются риски дальнейшего уменьшения добычи и экспорта газа (до 150-156 миллиарда кубометров) из-за возможного сохранения пониженного спроса потребителей российского газа в европейских странах, несмотря на восстановление нормативных объемов закачки газа в ПХГ Украины. Прогноз добычи газа в 2010-2012 годах учитывает умеренный рост поставок газа на внутренний рынок, а также как экспорт традиционным потребителям - странам дальнего и ближнего зарубежья в рамках заключенных контрактов в условиях низкой динамики экономического развития еврозоны, так и поставку сжиженного газа на новые рынки сбыта. В 2009 году осуществлен выход на газовые рынки стран АТР (экспорт газа в рамках проекта "Сахалин-2" - ввод в эксплуатацию завода по производству сжиженного природного газа в объёме 9,6 миллиона тонн в год). Как сообщал ранее замглавы "Газпрома"Александр Ананенков, в текущем году холдинг может добыть от 450 до 510 миллиардов кубических метров газа, в зависимости от ситуации с потреблением голубого топлива. В 2008 году "Газпром"увеличил добычу газа на 0,2% - до 549,7 миллиарда кубометров. По данным Росстата, в целом добыча газа в РФ в 2008 году выросла на 1,6% - до 663 миллиардов кубометров. По информации Федеральной таможенной службы (ФТС), Россия в 2008 году экспортировала 174,3 миллиарда кубометров природного газа на 66,4 миллиарда долларов. В ночь на 7 января 2009 года "Газпром"был вынужден приостановить поставки российского газа в Европу через Украину. Транзит был возобновлен 20 января после договоренностей, достигнутых на уровне премьер-министров РФ и Украины и подписания контрактов между "Газпромом"и "Нафтогазом".