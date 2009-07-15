Во Франции взорвался нефтеперерабатывающий завод

Два человека погибли и пятеро получили ранения при взрыве на заводе французской энергетической компании Total во Франции, передает радиостанция France Info со ссылкой на представителей местной префектуры.

На месте работают около 20 пожарных расчетов, сообщает РИА Новости. По данным префектуры, под обломками все еще находятся люди. Взрыв произошел в среду около 15.10 (17.10 мск) на установке для крекинга (высокотемпературная переработка нефти и ее фракций) предприятия, расположенного в местечке Карлинг в департаменте Мозель на границе с Германией. Его было слышно в радиусе 25 километров. По данным радиостанции, на предприятии пропало электричество в ночь на вторник из-за грозы и взрыв, по всей видимости, произошел при первом запуске мощностей после поломки.