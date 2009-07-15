Азербайджан готов покупать черкасское зерно

Черкасская область может стать базовой областью, которая будет поставлять продовольственное зерно в Республику Азербайджан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Украине Талят Мусеиб оглы АЛИЕВ вчера во время визита в Черкасскую область.

Как сообщила пресс-секретарь председателя Черкасской облгосадминистрации, перспективы экспортирования черкасской сельскохозяйственной продукции в Азербайджан рассматривались еще в прошлом году. А об экспорте продовольственного зерна урожая 2009 года из Черкасской области шла речь на последней встрече председателя Черкасской облгосадминистрации Александра ЧЕРЕВКА с Т.АЛИЕВЫМ.

«Азербайджанскую сторону устраивает качество нашего зерна, - сказал А.ЧЕРЕВКО. - Оно на порядок выше качества зерна по государству. Если в прошлом году в среднем по государству продовольственное зерно составляло 20% от собранного в целом, то в Черкасской области было собрано 50% продовольственного зерна от общего количества».

Он отметил, что деловые связи между Черкасской областью и Азербайджаном настроены уже давно. С начала года объем внешней торговли области с Республикой Азербайджан составлял почти 4 млн. долларов США. Черкасские предприятия - АОЗТ «Черкасский шелковый комбинат», ООО «Вамп», ООО «Компания «АК», ЧП «Юнитранс» - экспортировали в этом году в Азербайджан ткани, пшеничную муку, кукурузу фуражную, сигареты и моторные масла.

Губернатор Черкасской области отметил, что в этом году область ожидает неплохой урожай зерновых. По его словам, "область готова к сотрудничеству, но важно, чтобы на центральном уровне была поддержка отечественных экспортеров зерна".