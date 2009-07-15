Сербия не откажется от "Набукко"

Сербия примет участие в американско-европейском газовом проекте "Набукко", если ей будет сделано такое предложение, однако приоритетным для страны остается проект "Южный поток" с российским участием, заявил гендиректор сербской государственной газовой компании "Сербиягаз" Душан Баятович в интервью белградской газете "Политика", опубликованном в среду.

Проект "Набукко"оценивается в 7,9 миллиарда долларов и предполагает транспортировку природного газа в европейские страны в обход России через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию. Он станет продолжением уже построенного газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум и рассчитан на ежегодную транспортировку 31 миллиардов кубометров газа.

Переговоры по "Набукко" активизировались в начале 2009 года после того, как разразился российско-украинский газовый конфликт. В минувший понедельник соглашение по проекту в Анкаре подписали главы правительств пяти из шести стран, участвующих в реализации сделки: Турции, Австрии, Венгрии, Болгарии и Румынии.

Германия, также участвующая в реализации проекта, подпись под соглашением не ставила, так как не является транзитной страной. "Поскольку газопровод "Набукко"не проходит через нашу территорию, было бы неплохо связать себя с ним одной веткой", - заявил Баятович. В то же время он сказал, что "до сих пор не ясно, сможет ли этот газопровод обеспечить Европе достаточное количество газа". По оценке гендиректора "Сербиягаза", в условиях глобального кризиса проект "Набукко" сталкивается с трудностями в плане привлечения инвестиций. Сербия является участницей российско-итальянского газового проекта - "Южный поток" (South stream). Этот газопровод мощностью до 63 миллиарда кубометров в год планируется запустить в 2015 году. Газопровод "Южный поток"пройдет по дну Черного моря из Новороссийска в болгарский порт Варну. Далее две его ветви пройдут через Балканский полуостров в Италию и Австрию. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 25 миллиардов евро. "Газпром"подписал 15 мая 2009 года в Сочи пакет документов по реализации проекта "Южный поток"с болгарской, греческой и сербской энергетическими компаниями. Тогда же с итальянской Eni было подписано второе дополнение к меморандуму о взаимопонимании, касающееся дальнейших шагов по реализации проекта. Власти Сербии ранее заявляли о своей поддержки не только проекта "Южный поток", но и проекта "Набукко", считая, что это будет способствовать диверсификации и безопасности поставок газа в Европу. "Для Сербии сейчас является приоритетом строительство "Южного потока", который в отличие от "Набукко"имеет надежные источники газа, а также достройка подземного газового хранилища "Банатский двор", - заявил Баятович. По его словам, это позволит Сербии обеспечить себя достаточным количеством топлива в случае нового газового кризиса. Баятович добавил, что "все готово для подписания соглашения о создании совместного предприятия для строительства "Банатского двора". Глава "Сербиягаза"ожидает, что правительство Сербии на своем заседании в ближайший четверг "даст зеленый свет окончанию этой работы", в которой принимают участие Сербия и Россия.