Нефть на торгах 15 июля подорожала

Цены на нефть на мировых рынках в среду, 15 июля, повысились на фоне информации о снижении объемов запасов сырья в США, а также положительной квартальной корпоративной отчетности.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 2,23 доллара - до 63,09 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 2,02 доллара - до 61,54 доллара за баррель, передает Reuters.