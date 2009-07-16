Минтопэнерго и SNC Lavalin International Inc. подписали меморандум

Министерство топлива и энергетики Украины и компания SNC Lavalin International Inc. (Канада) подписали Меморандум о взаимопонимании в Киеве 14 июля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтопэнерго.

В сообщении отмечается, что целью подписания этого документа является определение предварительного понимания и общих параметров развития энергетических проектов на территории Украины.

Учитывая экономическую важность развития генерации и распределения энергии, а также составляющую использования отечественного угля для украинской экономики, Минтопэнерго заинтересовано в разработке энергетических проектов в секторе энергетики.

В свою очередь, компания SNC Lavalin International является международной инжиниринговой и строительной компанией со значительным опытом работы во многих странах мира в рамках разработки, внедрения и финансирования соответствующих энергетических проектов.

Среди приоритетных проектов и программ сотрудничества, согласно Меморандуму, определены применение передовых технологий в технического переоснащения действующих и строительства новых энергогенерирующих мощностей, модернизация газотранспортной системы Украины, интеграция объединенных энергетических систем Украины в объединенные энергетические системы ЕС.

Также стороны обсуждают возможные проекты создания инфраструктуры терминала по принятию, хранению и передаче сжиженного газа. Интересными направлениями сотрудничества является строительство высоковольтных воздушных линий и добыча нефти и газа в акваториях Азовского и Черного морей.

Кроме того, Министерство и SNC Lavalin International Inc. рассматривают возможности внедрения современных геоинформационных систем, которые поддерживают процессы бизнеса в энергетике и повышают эффективность управления энергетическими ресурсами.