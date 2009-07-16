ЕК хочет предупредить срывы поставок газа

Еврокомиссия подготовила проект законодательства для предупреждения срывов в снабжении газа.

Якк передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом на пресс-конференции сообщил комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС.

“Мы с некоторого времени знаем, что существующие механизмы решения газовых чрезвычайных ситуаций являются недостаточными”, - сказал еврокомиссар.

“Европа должна изучить уроки последних кризисов и сделать так, чтобы европейские граждане никогда не мерзли из-за не своих ошибок”, - добавил А.ПИБАЛГС.

Комиссар отметил, что Еврокомиссия подготовила два проекта регулирования: один относительно информирования Еврокомиссии об инвестиционных проектах в отрасли энергетической инфраструктуры, другой – непосредственно об обеспечении безопасности снабжения газа.

По словам А.ПИБАЛГСА, первый проект регулирования одобрен с целью лучшего сбора данных об инфраструктурных энергетических проектах.

«Много проектов были анонсированы, но так и не были реализованы», - объяснил еврокомиссар причину разработки такого проекта регулирования.

По его словам, проект предусматривает обязательство стран-членов ЕС каждые два года собирать информацию об энергетических инфраструктурных проектах и информировать об этом Еврокомиссию, которая на основе полученной информации будет делать анализ существующих инфраструктурных мощностей.

Относительно второго проекта регулирования комиссар отметил, что Еврокомиссия уже достаточно давно опасалась недостаточной готовности ЕС к возможным газовым кризисам.

“Январь 2009 года подтвердил наши опасения”, - сказал А.ПИБАЛГС.

Вместе с тем, по его словам, январский кризис дал возможность вынести три основных урока: необходимость улучшать деятельность внутреннего рынка Европейского Союза, наличие очень разной ситуации относительно зависимости от газа в разных странах-членах ЕС, а также необходимость для Европы координировать свои действия в случае кризисов.

По словам еврокомиссара, в отличие от нефти, газ может быть достаточно легко заменен на энергетическом рынке другими энергоресурсами, следовательно, Еврокомиссия пришла к выводу, что не нужно вводить обязательные требования к странам-членам ЕС, касающиеся обеспечения стратегических запасов газа.

С другой стороны, по его словам, существующая инфраструктура, даже в период кризисов, должна быть способной обеспечивать нормальное снабжение газа ко всем странам-членам на протяжении 60-ти дней.

А.ПИБАЛГС сообщил, что проект регулирования предусматривает создание странами-членами ЕС специальных администраций, которые должны разработать планы в случае чрезвычайных ситуаций с учетом необходимости в первую очередь обеспечить газом школы, больницы, домохозяйства.

Проект регулирования также предусматривает внедрение индикатора “N-1”, который будет определять готовность страны-члена ЕС к прерыванию снабжения газа через основную транспортную инфраструктуру. Регулирование предусматривает, каким образом будет определяться основная транспортная инфраструктура, а также каким образом будет оцениваться готовность страны к ситуации, связанной с прерыванием снабжения газа основной инфраструктурой.

“Еврокомиссия предлагает перечень мероприятий, которые страны-члены могут использовать. Этот перечень включает создание газовых хранилищ, разработку коммерческой стратегии, диверсификацию снабжений, реверс неиспользования газопроводов”, - сказал комиссар ЕС.

А.ПИБАЛГС отметил, что регулирование предусматривает трехлетний переходный период для достижения странами соответствия индикатору “N-1”.

Он также сообщил, что на сегодня больше всех отвечают предложенным стандартам “N-1” Дания, Греция, Германия и Бельгия, менее всего – Словения и Литва, где нужны значительные инвестиции для развития инфраструктуры.

По его словам, проект регулирования предусматривает, что во время кризисов Еврокомиссия будет играть роль координатора и обеспечивать единую позицию Евросоюза в переговорах с третьими странами.