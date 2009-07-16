«Интербис» намерен поставлять до 20 млн. куб. м газа в месяц

ООО «Интербис» (г. Донецк) намерено поставлять из России в Украину до 20 млн. куб. м природного газа в месяц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель компании «Интербис» сегодня на заседании Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ), которая выдала компании лицензию на поставку природного газа по нерегулируемому тарифу в объеме до 20 млн. куб. м в месяц.

По его словам, «Интербис» будет покупать газ на границе у российской компании «Союз-Инвест», которая добывает газ на Марковском месторождении в Ростовской области.

При этом он добавил, что учредителем обеих компаний является швейцарская компания Metcoal S.A. (По данным СМИ, учредителями Metcoal S.A. являются члены семьи депутата от ПР Владимира ВЕЧЕРКО, зятя депутата ПР Ефима ЗВЯГИЛЬСКОГО. - УНИАН.)

Представитель компании «Интербис» отметил, что ранее газ с Марковского месторождения поставляла компания «СоюзПромИнвест-Донбасс», у которой закончился срок действия лицензии.

По его словам, газ будет поставляться по магистральному газопроводу среднего давления, мощность прокачки которого составляет более 1 млрд. куб. м в год, который был построен в 1998-2001 гг. российской компанией «СоюзПромИнвест» и украинской «СоюзПромИнвест-Донбасс». Газ будет поступать через границу Украины и РФ по прямому маршруту Марковское — пункт замера расхода газа с. Пархоменко — газопровод-отвод к узлу замера природного газа (УЗПГ) Марковское — Краснодон.

Справка УНИАН. ООО «Интербис» (г. Донецк) занимается добычей, обогащением и реализацией энергетического угля.

Марковское месторождение газа расположено на территории двух стран - Украины и России. 65% территории залегания продуктивных пластов месторождения расположены на территории Тарасовского района Ростовской области (Россия), 35% запасов сосредоточены на территории Краснодонского района Луганской области (Украина).

Промышленные запасы российской части Марковского месторождения составляют 14,7 млрд. куб. м.