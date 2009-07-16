ЕС объявит ЧП, если суточный объем импортного газа уменьшится на 10%

Уменьшение суточного импорта газа в страны Европейского Союза на 10% станет поводом для объявления чрезвычайной ситуации в ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС, представляя одобренный сегодня Еврокомиссией проект регуляции относительно обеспечения безопасности поставок газа в ЕС.

“Если будет уменьшение суточного импорта газа на 10%, Комиссия будет обязана объявить чрезвычайную ситуацию”, - сказал А.ПИБАЛГС.

Он отметил, что Еврокомиссия также будет иметь право на объявление чрезвычайной ситуации в случае, если одна или более стран страдают от прерывания поставок газа, и обратятся за помощью к Еврокомиссии.

А.ПИБАЛГС также сообщил, что главным механизмом Еврокомиссии во время кризисов будет газовая координационная группа, которую предусматривается усилить за счет представителей национальных энергетических регуляторов и представителей транспортных сетей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 июля, Еврокомиссия одобрила два проекта регуляции для усиления безопасности поставок газа европейским потребителям. Первый проект касается сбора информации относительно инфраструктурных энергетических проектов, второй – мероприятий по усилению безопасности поставок газа.