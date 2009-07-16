Реформа газового сектора сократит дефицит «Нафтогаза» на 30 млрд.

Разработан план реформирования газового сектора, реализация которого даст возможность сократить дефицит НАК «Нафтогаз Украины» в этом году на 30 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

По его словам, созданная по поручению Президента Украины рабочая группа осуществила проверку реальной ситуации в НАК «Нафтогаз Украины».

«Рабочая группа единогласно поддержала план реформирования газового сектора, который бы дал возможность сократить дефицит «Нафтогаз Украины» еще в этом году на сумму около 30 млрд. грн.», - сказал А.ШЛАПАК.

В частности он отметил, что, согласно выводам рабочей группы, существует необходимость корректировки статей расходов «Нафтогаза», касающихся оплаты труда, объемов дебиторской задолженности и ряда других расходов. Ожидаемая экономия – около 3,5 млрд. грн.

В тоже время А.ШЛАПАК подчеркнул, что ряд вопросов не удалось решить в рамках работы рабочей группы, в частности, вопросы относительно уточнения сумм рассроченных налогов, которые подлежат уплате в 2009 году и вопросы, касающиеся оценки обоснованности увеличения объемов капитальных вложений с 2,9 млрд. грн. в 2008 году до 6,1 млрд. грн. в 2009 году.

Кроме того, в рабочей группе так и не удалось найти общее мнение в вопросе определения сумм расходов на увеличение запасов газа в ПХГ.

А.ШЛАПАК напомнил, что в феврале т.г., когда утверждался финплан НАК «Нафтогаз Украины», Президент Украины призывал правительство обратить внимание на то, что утверждение финансового плана с дефицитом в сумме 30 млрд. грн. является недопустимым. Ведь способ, в который должен был быть профинансирован этот дефицит, не был представлен.

«Если будет настроено решительно, в первую, очередь правительство, парламентское большинство, то еще до конца года мы сможем предотвратить этот большой дефицит «Нафтогаза Украины», - отметил А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, 11 марта т.г. Кабинет Министров утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» с профицитом 3,8 млрд. грн.

Исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ сообщил, что этот профицит рассчитан без учета закачки газа в хранилища в 2009 году. «Финплан с профицитом, но профицит не учитывает необходимые закачки газа в хранилища на следующий период», – сказал он.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.