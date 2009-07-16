ЕК помогает Украине, чтобы не иметь проблем с газоснабжением

Еврокомиссия помогает Украине расплатиться за газ, чтобы не иметь проблем с его снабжением.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС.

“Мы знаем: как только будет задержка с платежами (Украины за газ – УНИАН), сразу мы будем иметь проблемы. Поэтому мы пытаемся помочь Украине, которая в очень сложной ситуации, своевременно рассчитываться за газ”, - сказал он.

А.ПИБАЛГС также заметил, что Еврокомиссия помогает Украине в реформировании газового сектора.

Как сообщал УНИАН, в конце мая этого года Россия заявила о возможных проблемах Украины со своевременной оплатой потребленного газа. В соответствии с контрактами, заключенными “Нафтогазом Украины” и “Газпромом”, Украина должна платить за потребленный газ до 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в который был потреблен газ. В случае задержки с платежами “Газпром” имеет право требовать от Украины предоплату.

В июне Украина обратилась к России и страны Европейского Союза с просьбой о предоставлении кредита на 4,2 млрд. дол. для закачивания газа в подземные хранилища газа с целью обеспечения надежного транзита газа в ЕС в зимний период.

29 июня в Брюсселе состоялись технические консультации между представителями Еврокомиссии, Украины, России и международных финансовых институтов, касающиеся возможности предоставления кредита. Европейская сторона согласилась способствовать в получении Украиной кредита в обмен на проведение реформ. Второй раунд консультаций состоится 17 июля.