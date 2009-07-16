ГМК и химпрому продлены фиксированные тарифы на электроэнергию

НКРЭ продлила на 3-й квартал продлила для Киев. 16 июля. УНИАН. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) продлила до 1 сентября действие фиксированных розничных тарифов на электроэнергию для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО.

По его словам, действие постановления №1240 продлено до 1 сентября 2009 года.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ уже трижды - 27 октября 2008 года, 15 января 2009 года и 14 апреля 2009 года фиксировала розничные тарифы на электроэнергию для 111 предприятий ГМК и химпрома на уровне октября 2008 года. Последний раз действие постановления №1240 было продлено до 1 июля т.г.

Напомним, что розничные тарифы на электроэнергию в октябре 2008 года для потребителей первого класса напряжения были установлены на уровне 42,21 коп. кВт/ч (без НДС), для потребителей второго класса напряжения – 56,24 коп. за кВт/ч (без НДС).