Азербайджан увеличил добычу нефти в 1-м полугодии на 2,5%

В январе-июне текущего года в Азербайджане было добыто около 24,803 миллиона тонн сырой нефти и около 11,966 миллиарда кубометров газа, сообщил РИА Новости сотрудник Госкомстата страны в четверг. Это, соответственно, на 2,5% и на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2008 года. Около 20,6 миллиона тонн сырой нефти, или более 83% от общего объема добычи за первое полугодие, было добыто с морского блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли"на Каспии.