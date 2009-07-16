Глава Nord Stream и комиссар ЕС обсудили "Северный поток" и Nabucco

Управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг и комиссар ЕС по энергетике Андрис Пиебалгс на встрече в Брюсселе в четверг обсудили реализацию проектов "Северный поток"и Nabucco, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-оператора проекта.

Представители компании Nord Stream проинформировали Пиебалгса о развитии проекта. Ожидается, что необходимые для начала строительства газопровода Nord Stream разрешения от пяти стран будут получены до конца 2009 года, а само строительство начнется в 2010 году. Маттиас Варниг также приветствовал подписание международного соглашения по строительству газопровода Nabucco. "Компания Nord Stream и Еврокомиссия разделяют уверенность, что Европе необходимы новые маршруты энергопоставок, особенно поставок природного газа. Nord Stream уверена, что все запланированные инфраструктурные проекты, включая проекты по использованию возобновляемых источников энергии, важны для покрытия будущего спроса на энергопоставки в Европе", - говорится в сообщении.

"Еврокомиссия всегда положительно относилась к проекту Nord Stream. Успешное развитие этого проекта, а также недавнее подписание межправительственного соглашения о строительстве газопровода Nabucco являются важнейшими шагами ЕС по обеспечению безопасности энергопоставок в будущем. Эти проекты полностью поддерживаются Еврокомиссией", - отметил Пиебалгс, слова которого приводятся в сообщении. В свою очередь Варниг добавил, что "для сокращения дефицита поставок газа в Европу необходимо увеличивать объем инвестиций в развитие инфраструктуры". "Nord Stream будет играть значительную роль в покрытии спроса на газ в ряде стран ЕС", - подчеркнул Варниг.

Газопровод "Северный поток" - принципиально новый маршрут для экспорта российского газа в Европу (прежде всего на рынки Германии, Великобритании, Нидерландов, Франции и Дании). Газопровод пройдет по дну Балтийского моря от России (Выборг) до Германии (Грайфсвальд). OPAL и NEL - два ответвления, которые продолжат газопровод Nord Stream на территории Германии. Основным акционером оператора "Северного потока", компании Nord Stream AG с долей 51% является "Газпром", германским Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas принадлежит по 20%, нидерландской Gasunie - 9%.

В настоящее время ведутся переговоры о вхождении в проект французской GDF Suez. Первую нитку газопровода годовой пропускной способностью 27,5 миллиарда кубометров от России (Выборг) до Германии (Грайфсвальд) планируется ввести в 2011 году, а на первую половину 2010 года намечено начало строительства. Строительство второй нитки "Северного потока"к 2012 году приведет к увеличению его пропускной способности до 55 миллиардов кубометров.

Соглашение по проекту "Набукко" в минувший понедельник в Анкаре подписали главы правительств пяти из шести стран, участвующих в реализации сделки: Турции, Австрии, Венгрии, Болгарии и Румынии. Германия, также участвующая в реализации проекта, подпись под соглашением не ставила, так как не является транзитной страной. Проект "Набукко"оценивается в 7,9 миллиарда долларов и предполагает транспортировку природного газа в европейские страны через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию. Он станет продолжением уже построенного газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум и рассчитан на ежегодную транспортировку 31 миллиардов кубометров газа.