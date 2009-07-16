Меркель: "Северный поток" не противоречит другим проектам

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель не считает, что проект газопровода "Северный поток" противоречит другим проектам газопроводов, и отмечает важность его реализации. "Не надо смотреть на это (проект "Северный поток") как на какое-то противоречие, как на какой-то антагонизм к другим трубопроводам", - сказала Меркель на пресс-конференции по итогам российско-германских межгосударственных консультаций в Мюнхене в четверг, передает РИА Новости.

Она отметила, что на прошедших межгосконсультаций еще раз было подчеркнуто значение этого проекта. "Мы сегодня говорили о том, что проект "Северный поток" имеет большое значение, что Германия и Россия выступают за то, чтобы необходимые разрешения были даны, поскольку этот проект необходим стратегически, и его нужно реализовать", - сказал Меркель.

По словам канцлера ФРГ, она относится к тем, кто не усматривает противоречий в реализации различных проектов в этой сфере. "Набукко" - это один проект, "Северный поток" - это другой проект. Если посмотреть на ту необходимость в потреблении, которая будет в Европе в ближайшее десятилетие, то существует большое количество возможностей в торговле между РФ и Европой, между Россией и Германией", - сказала Меркель.

Газопровод "Северный поток" - принципиально новый маршрут для экспорта российского газа в обход Украины в Европу (прежде всего на рынки Германии, Великобритании, Нидерландов, Франции и Дании). Газопровод пройдет по дну Балтийского моря от России (Выборг) до Германии (Грайфсвальд). Для строительства газопровода необходимо согласие пяти стран, через воды которых он пройдет - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против проекта выступает ряд стран Балтийского региона, в том числе Эстония и Швеция, мотивируя это потенциальной угрозой для экологии. В целом процесс согласования планируется завершить к концу 2009 года. Первую нитку газопровода годовой пропускной способностью 27,5 миллиарда кубов планируется ввести в 2011 году.

Соглашение по проекту газопровода "Набукко" подписали в Анкаре главы правительств пяти из шести стран, участвующих в реализации сделки: Турции, Австрии, Венгрии, Болгарии и Румынии. Германия, также участвующая в реализации проекта, подпись под соглашением не ставила, так как не является транзитной страной. Проект "Набукко"оценивается в 7,9 миллиарда долларов и предполагает транспортировку природного газа в европейские страны через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию. Начать строительство газопровода планируется в 2010 году, поставки газа по нему - в 2014 году.