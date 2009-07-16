ЕК готовится к газовому кризису

Еврокомиссия предлагает странам Евросоюза предоставить ей право создавать экспертные группы "быстрого реагирования" на случай прерывания поставок газа в Европу, сообщил еврокомиссар по энергетике Андрис Пиебалгс журналистам в Брюсселе в четверг.

"Директива (проект которой предложен и одобрен в четверг Еврокомиссией с целью обеспечения единых действий со стороны ЕС на случай "газового" кризиса) также предоставляет Еврокомиссии право создавать мониторинговые экспертные группы, которые могут быть размещены на территории ЕС и за его пределами для докладов о газовых потоках в сотрудничестве с третьими странами, если они развернуты за пределами ЕС", - цитирует его слова РИА Новости.

По словам Пиебалгса, Еврокомиссия предлагает также усилить Координационную группу ЕС по газу представителями национальных регулирующих органов и европейский сети газовых операторов.

Как сообщалось, Пиебалгс ранее не исключал возможности возникновения нового "газового"кризиса уже в августе 2009 года. Соглашения о поставках российского газа на Украину и его транзите в Европу в 2009-2019 годах были подписаны 19 января в Москве. Подписанию документов предшествовал "газовый"кризис, в результате которого европейские потребители почти три недели не получали топливо.