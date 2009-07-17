Цены на нефть 16 июля изменились разнонаправленно

Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 16 июля, продемонстрировали разнонаправленную динамику.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,34 доллара - до 62,75 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,48 доллара - до 62,02 доллара за баррель, передает FP.