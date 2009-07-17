На 3 шахтах «Макеевугля» 31 горняк отказался подниматься на поверхность

На трех шахтах Государственного предприятия «Макеевуголь» 16 июля 31 горняк отказался подниматься на поверхность, требуя у транспортников управления «Макеевпогрузтранс» нормальных условий для своей работы.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, в ГП «Макеевуголь» на шахте им. Кирова не поднялись на поверхность 14 горняков, которые находятся в насосной камере возле воздухопадающего ствола; на шахте «Ясиновская Глубокая» не поднялись 10 горняков, которые находятся в камере ожидания на горизонте 475 м; на шахте им. Чайкина не поднялись 7 шахтеров, которые находятся в околостволном дворе на горизонте 651 м.

В штабе отметили, что горноспасатели выезжали на все шахты, где бастуют горняки, исследовали состояние рудничной атмосферы, сделали отбор воздуха и оценили состояние здоровья горняков. Условия, в которых сейчас пребывают бастующие шахтеры, удовлетворительные, как и их состояние здоровья, сказали горноспасатели.

Руководитель пресс-службы ГП «Макеевуголь» Вера ЛЯЩЕНКО объяснила корреспонденту УНИАН, что с 13 июля «идет блокирование руководством погрузочно-транспортного управления «Макеевпогрузтранс» перевозки наших грузов - вагонов с углем, не поставляется порожняк». При этом она добавила, что «Макеевпогрузтранс» с понедельника «не поставляет вагоны на шахты, поэтому уголь не вывозится, а вываливается на аварийные склады, что приводит к удорожанию производственных затрат, ухудшению качества добытых углей… А на шахте им. Кирова, например, вообще нет аварийного склада… Результатом может быть все что угодно, вплоть до техногенной катастрофы».

В.ЛЯЩЕНКО напомнила, что до 2006 года управление «Макеевпогрузтранс» входило в состав ГП «Макеевуголь», но затем отделилось в самостоятельную государственную производственную единицу. Но, по ее словам, 16 июня текущего 2009 года министр угольной промышленности Украины Виктор ПОЛТАВЕЦ «подписал приказ о возвращении в управление «Макеевугля» управления «Макеевпогрузтранс», как единого технологического звена, единого производственно-технологического комплекса по добыче угля». Однако руководство «Макеевпогрузтранс» не хочет выполнять приказ министра и поэтому срывает производственный процесс на шахтах ГП «Макеевуголь», сказала В.ЛЯЩЕНКО.

В свою очередь горняки шахт страдают от действий транспортников и «требуют возобновления работы управления «Макеевпогрузтранс» и требуют от них поставок всех необходимых для производства материалов», пояснила она. Именно поэтому горняки пошли на крайнюю меру – на забастовку, и отказались сегодня подниматься на гора.

«Бастующие горняки требуют, чтобы «Макеевпогрузтранс» не блокировал работу, чтобы машинисты локомотива вернулись на свои машины, перевозили лес и прочие грузы, необходимые для жизнедеятельности угольного производства в Макеевке…. Они требуют выполнения приказа министра В.ПОЛТАВЦА», - сказала руководитель пресс-службы. По ее словам, Макеевский городской председатель Александр МАЛЬЦЕВ «на 100% поддерживает бастующих горняков в их требованиях и выступает против того, чтобы в Макеевке организовалась антиугольная монополия».

Справка УНИАН. В состав ГП «Макеевуголь» входят шахтоуправления и шахты: Шахта им. В.М. Бажанова, Шахта "Калиновская-Восточная", Шахта "Холодная Балка", Шахта им. В.И. Ленина, Шахта "Чайкино", Шахта "Бутовская", Шахта им. C.М. Кирова, Шахта "Ясиновская-Глубокая" и Шахта "Северная", Шахтоуправление «Северное-Ясиновское». А также вспомогательные предприятия: Управление по тушению, профилактике терриконов и рекультивации земель, Узел производственно-технологической связи, Автобаза, Макуглекокс, Красногвардейский ремзавод, Управление по наладке, испытанию и ремонту горно-шахтного оборудования, Информационно-вычислительный центр, Управление МТС, Управление "Макеевспецремонт", Управление технического, контроля качества угля и стандартов, Проектно-конструкторское бюро и Учебно-курсовой комбинат.