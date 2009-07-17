Туркмения и германский концерн RWE договорились о разделе газа

Туркмения и германский энергетический концерн RWE в четверг заключили соглашение о разделе продукции (СРП) по договорной территории морского блока N23 в туркменском секторе Каспия, сообщает РИА Новости со ссылкой на Туркменское телевидение.

Концерн RWE, в соответствии с договором, получил лицензию на проведение разведочных работ на территории блока сроком на 6 лет. При обнаружении углеводородных запасов, RWE будет выдана лицензия на их промышленную добычу сроком на 25 лет. Подробности соглашения об условиях раздела нефти и газа, добытых в туркменском секторе Каспия, не сообщаются. Договор был подписан в присутствии президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, с туркменской стороны соглашение подписал директор Государственного агентства по управления и использованию нефтегазовых ресурсов при президенте Ягшигельды Какаев, а с германской - председатель совета директоров RWE Георг Шоннинг. После подписания СРП глава совета директоров германской компании, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что подписанное соглашение является взаимовыгодным, оно направлено на благополучие двух народов, и с этой точки зрения является историческим. "Наша компания считает Туркменистан надежным партнером, и поэтому я думаю, что мы будем работать в этой стране длительное время, тем более что здесь очень богатые запасы нефти газа, что подтверждено и результатами международного аудита", - сказал Шонинг. В апреле 2009 года стороны уже подписали меморандум между правительством Туркменистан и RWE о долгосрочном сотрудничестве.