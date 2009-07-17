КазМунайГаз" разместил евробонды на 1,25 млрд. долл.

Государственный казахстанский оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов "КазМунайГаз" разместил евробонды на 1,25 миллиарда долларов по цене 99,014% от номинала со ставкой купона 11,75% годовых, сообщил РИА новости источник в банковских кругах. Окончательные расчеты по бумагам пройдут 23 июля, бумаги выпущены по правилу 144А (приоритетные необеспеченные глобальные ноты). Погашение евробондов будет осуществляться в 2015 году.