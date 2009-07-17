Сжиженный газ на аукционе УАБ подешевел на 1,4%

Средняя цена реализации сжиженного газа 16 июля на коммерческом аукционе №368 на Украинской аграрной бирже (УАБ) снизилась на 1,4%, по сравнению с предыдущим аукционом №367 10 июля (5089,8 грн. за тонну), до 5019,7 грн. за тонну. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УАБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 0,675 тыс. тонн сжиженного газа для нужд населения на общую сумму 3 млн. 388,320 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 10 июля на коммерческом аукционе №367 на УАБ снизилась на 10,4%, по сравнению с предыдущим аукционом №366 9 июля (5683,03 грн. за тонну), до 5089,8 грн. за тонну.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.