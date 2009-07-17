«Киевэнерго» предложило киевлянам альтернативный вариант оплаты

АЭК "Киевэнерго" предложило киевлянам временный альтернативный вариант оплаты за электроэнергию – по электронной квитанции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АЭК «Киевэнерго».

В сообщении отмечается, что теперь потребители энергокомпании имеют возможность использовать бланки квитанций, которые размещены на официальном сайте «Киевэнерго» (http://www.kievenergo.com.ua/documents/blank.pdf).

Абонент может распечатать экземпляр квитанции об оплате электроэнергии, в которой указаны реквизиты банковского счета АК "Киевэнерго", заполнить ее и осуществить оплату за использованную электроэнергию отдельно от общего полученного счета за квартплату. При этом вариант оплаты за электроэнергию полностью остается на выбор абонента.

«Последние события в очередной раз показали, что система расчетов через Главный информационно-вычислительный центр (ГИВЦ) не является безукоризненной. Это вызывает неудобства и сетования как со стороны Киевэнерго, так и населения. Систему расчетов нужно изменять и энергокомпания, со своей стороны, занимается этим. В качестве временных мер Киевэнерго предлагает принимать квитанции, заполненные самими абонентами. С такой просьбой киевляне также обращаются в информационно-справочную службу «Киевэнерго» 1588, за последние сутки зафиксировано 20% звонков по этому поводу", - заявил директор СВП "Энергосбыт Киевэнерго" Алексей САВЕНКОВ.

Для оплаты использованной электроэнергии таким способом, потребителю необходимо обязательно указать в распечатанной квитанции лицевой счет, Ф.И.О., адрес, показание счетчика, потребление, сумму, к оплате. При наличии льготы указать льготную скидку.

«Киевэнерго» также напоминает, что потребители имеют возможность использовать другие варианты по своему усмотрению, а именно: обратиться в соответствующий межрайонный сервисный участок, где можно получить квитанцию по оплате электрической энергии или обратиться в какой-либо пункт приема платежей, получить общую банковскую квитанцию на оплату.