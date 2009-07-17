США против поставок Ираном газа для Набукко

Страны-участницы проекта газопровода Набукко не готовы в ближайшее время включить Иран в число потенциальных поставщиков газа, хотя некоторые партнеры по проекту и не против этого, заявил спецпредставитель США Ричард Морнингстар, сообщает Рейтер.

"Не думаю, что сейчас участники Набукко договорятся об участии Ирана в проекте", - сказал Морнингстар, выступая в комитете по иностранным делам Сената.

Он признал однако, что "кое-кто в этом регионе хотел бы участия Ирана".

В понедельник пять стран-партнеров по Набукко - Турция, Болгария, Румыния, Венгрия и Австрия - подписали в Анкаре транзитные соглашения. Премьер-министр Турции Тайип Эрдоган сказал тогда, что хотел бы видеть Иран в числе поставщиков газа для газопровода, но присутствовавший там же Морнингстар заметил, что "на данном этапе" Иран не может принимать участие в проекте.

США применяют санкции против Ирана, желая заставить его прекратить разработку ядерной программы, которая, по мнению Вашингтона, имеет целью создание ядерного оружия. Также Соединенные Штаты призывают последовать их примеру другие страны Запада.

Морнингстар сказал, что если Иран пойдет навстречу Вашингтону по спорным вопросам, включая ядерную программу, то "участие в энергетических проектах станет для них наградой". Но сейчас "абсолютно неподходящее время для участия Ирана в проектах" таких как Набукко, потому что США "абсолютно ничего не получают взамен", заявил он.

Иран владеет вторыми по объему в мире запасами природного газа, составляющими 16 процентов мировых запасов, но практически не экспортирует газ из-за санкций США и ООН.

Поиск поставщиков газа - основная забота для участников проекта Набукко, поддерживаемого США. С помощью газопровода, чья проектная мощность составляет 31 миллиард кубометров в год, Евросоюз надеется снизить зависимость от российского газа.

Выступая в Сенате, Морнингстар поприветствовал инициативу Ирака поставлять газ для Набукко. Премьер-министр Ирака Нури аль-Малики, присутствовавший при подписании межправительственных соглашений, сказал в понедельник, что Европа может получать 15 миллиардов кубометров газа из Ирака через территорию Турции.

"Это очень важно, что он был там и говорил об участии в проекте", - сказал Морнингстар про Малики.

В этом году США начали сокращение воинского контингента в Ираке после шестилетнего присутствия в стране войск НАТО, в ходе которого был свергнут, а впоследствии осужден за различные преступления и казнен, глава государства Саддам Хуссейн.