В Украине продолжает дешеветь бензин

Средние по Украине розничные цены на нефтепродукты с 10 по 17 июля текущего года снизились на 1,7-2,5% (в среднем на 2,1%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев).

По данным мониторинга компании UPECO, средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-76 – снизились на 2,5% - с 5,96 грн./литр до 5,81 грн./литр;

Бензин А-92 – снизились на 2,3% - с 6,39 грн./литр до 6,24 грн./литр;

Бензин А-95 – снизились на 1,8% - с 6,68 грн./литр до 6,56 грн./литр;

Дизельное топливо – снизились на 1,7% - с 5,36 грн./литр до 5,27 грн./литр.

Напомним, емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. В год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания UPECO основана в 1997 году и на сегодняшний день является одной из ведущих в Украине в сфере сбора, систематизации и анализа информации о рынках нефти и нефтепродуктов. UPECO является издателем ряда отраслевых изданий: еженедельника «НефтеРынок», ежемесячников «Современная АЗС» и OilMarket. Компания также проводит ряд нефтегазовых конференций в Украине, России и Казахстане.