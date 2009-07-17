General Electric снизила прибыль во 2-м квартале на 47%

Чистая прибыль американской General Electric Co., одной из крупнейших в мире технологических компаний, во втором квартале 2009 года снизилась на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,67 миллиарда долларов (0,24 доллара в пересчете на одну обыкновенную акцию), говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе компании.

Второй квартал 2008 года GE закончила с прибылью в 5,07 миллиарда долларов (0,51 доллара в пересчете на акцию), сообщает РИА Новости. Операционная прибыль компании сократилась на 47% - до 2,87 миллиарда долларов (0,26 доллара на акцию) с 5,39 миллиарда долларов (0,54 доллара на акцию) во втором квартале 20008 года.

Опрошенные агентством Bloomberg аналитики прогнозировали операционную прибыль в размере 0,24 доллара на акцию. Выручка General Electric во втором квартале уменьшилась на 17% - до 39,08 миллиарда долларов. Чистая прибыль компании за первое полугодие сократилась на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 5,48 миллиарда долларов, операционная прибыль также уменьшилась на 42% - до 5,60 миллиарда долларов, выручка снизилась на 13% и составила 77,49 миллиарда долларов.

General Electric Co. - диверсифицированная технологическая компания, выпускающая широкий спектр продукции - от двигателей для самолетов до электрогенераторов, а также работающая на рынке финансовых услуг и СМИ. Компания осуществляет свою деятельность более чем в 100 странах, численность ее персонала превышает 30 тысяч человек.