Немецкий концерн RWE заключил соглашение с Туркменистаном

Немецкий энергетический концерн RWE вчера, 16 июля, заключил с Туркменистаном соглашение о разделе продукции (СРП) по договорной территории морского блока N23 в туркменском секторе Каспийского моря, сообщает Туркменское телевидение.

В соответствии с договором, концерн RWE получил лицензию на проведение разведочных работ на территории блока сроком на 6 лет. При обнаружении углеводородных запасов RWE будет выдана лицензия на их промышленную добычу сроком на 25 лет.

Подробности соглашения об условиях раздела нефти и газа, добытых в туркменском секторе Каспия, не сообщаются, передает РИА «Новости».

Договор был подписан в присутствии президента Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВА. С туркменской стороны соглашение подписал директор Государственного агентства по управления и использованию нефтегазовых ресурсов при президенте Ягшигельды КАКАЕВ, с германской – председатель совета директоров RWE Георг ШОННИНГ.

После подписания СРП председатель совета директоров германской компании, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что данное соглашение является взаимовыгодным, поскольку направлено на обеспечение благополучия двух народов, и с этой точки зрения является историческим.

«Наша компания считает Туркменистан надежным партнером, поэтому я думаю, что мы будем работать в этой стране длительное время, тем более, что здесь очень богатые запасы нефти и газа, что подтверждено результатами международного аудита», – сказал Г.ШОННИНГ.

В апреле 2009 года стороны уже подписали меморандум между правительством Туркменистана и RWE о долгосрочном сотрудничестве.

Напомним, концерн RWE является одним из участников газопровода Nabucco, и тем самым участники консорциума получают возможность закачать в свой трубопровод туркменский газ.