МАГАТЭ проверит проектную безопасность ЗАЭС

Комиссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на протяжении 11 дней будет проверять проектную безопасность Запорожской атомной электростанции.

Как сообщили УНИАН в информационном центре ЗАЭС, целью приезда экспертов на станцию является проверка проектной безопасности в рамках реализации меморандума между правительством Украины, Еврокомиссией и МАГАТЭ о проверке украинских АЭС.

По данным информцентра, 28 специалистов, в числе которых 10 экспертов МАГАТЭ, 13 представителей проектных институтов и переводчики, будут работать на Запорожской атомной станции с 20 по 31 июля.

«Проверяться будет главным образом соответствие проектной документации и оборудования станции современным стандартам МАГАТЭ», – сообщили на ЗАЭС, отметив, что с такой миссией эксперты МАГАТЭ будут работать на станции впервые.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – самая мощная АЭС в Европе и лидер электроэнергетики Украины. Представляет собой уникальный энергокомплекс из 6 отдельных энергоблоков общей мощностью 6 000 МВт. Первый блок станции был построен в 1984 году, последний – в 1995-м.

На сегодняшний день станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и порядка 20% общей выработки электроэнергии в стране.

В прошлом году ЗАЭС успешно прошла проверку МАГАТЭ по эксплуатационной безопасности.