Нафтогаз требует прекратить истерию вокруг компании

НАК «Нафтогаз Украины» в который раз высказывает обеспокоенность очередными попытками некоторых должностных лиц Украины и Европейского Союза дать одностороннюю и тенденциозную оценку деятельности компании в средствах массовой информации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В пресс-центре подчеркивают, что такие оценки негативно сказываются на имидже компании как надежного делового партнера и стабильной бюджетообразующей государственной компании и провоцируют нагнетание панических настроений в украинском обществе и европейском сообществе.

В сообщении отмечается, что НАК «Нафтогаз Украины» проводит свою политику хозяйствования в государственном секторе экономики, руководствуясь Конституцией Украины, соответствующими законами, указами Президента Украины, постановлениями и директивами Кабинета Министров Украины, приказами Министерства топлива и энергетики, постановлениями НКРЭ, Уставом НАК «Нафтогаз Украины» и другими нормативно-правовыми актами.

Указанные документы определяют, в частности, порядок проведения переговоров и подписания внешнеэкономических договоров относительно приобретения газа, предоставления услуг по его бесперебойному и безаварийному транзиту, обеспечения внутреннего баланса потребления газа в Украине, а также осуществления внутренних и внешних заимствований.

Кроме того, переговорный процесс между компанией и иностранными партнерами по реформированию украинской газотранспортной системы, обеспечению стабильного транзита российского газа и соблюдению газового баланса Украины на протяжении осенне-зимнего периода носит сугубо стратегический характер и направлен на обеспечение национальной и европейской энергетической безопасности.

НАК «Нафтогаз Украины» еще раз подтверждает, что приложит все усилия в пределах своей компетенции для обеспечения устойчивого функционирования объединенной евразийской газотранспортной системы.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.