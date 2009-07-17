Цена сжиженного газа увеличилась на 3,6%

Средняя цена реализации сжиженного газа 17 июля т.г. на коммерческом аукционе №369 на Украинской аграрной бирже (УАБ) увеличилась на 3,6% по сравнению с предыдущим аукционом №368 от 16 июля (5019,7 грн. за тонну) – до 5200 грн. за тонну.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УАБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 0,042 тыс. тонн сжиженного газа для нужд населения на общую сумму 218,400 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 16 июля на коммерческом аукционе №368 на УАБ снизилась на 1,4% по сравнению с предыдущим аукционом №367 от 10 июля (5089,8 грн. за тонну) – до 5019,7 грн. за тонну.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.