Нефть на мировых рынках 17 июля подорожала

Цены на нефть на мировых рынка в пятницу, 17 июля, продемонстрировали положительную динамику на фоне позитивных данных Министерства торговли США о рынке недвижимости.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 1,63 доллара - до 65,38 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,54 доллара - до 63,56 доллара за баррель, передает Reuters.