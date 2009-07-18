Литва объявит конкурс на строительство АЭС

Литва объявит конкурс на строительство новой АЭС. Такое положение предусмотрено в поправках к закону об атомной электростанции, принятых сеймом (парламентом) балтийской республики.

В ходе открытого конкурса будет определен стратегический инвестор, указано в поправках. «Стратегический инвестор – это юридическое лицо, обладающее необходимой компетенцией, финансовыми ресурсами и возможностями для организации проектного развития, и отвечающее предусмотренным законом и другими правовыми актами специальным требованиям безопасности и критериям европейской и трансатлантической интеграции Литовской Республики», - говорится в поправках.

Они повторяют установки национальной энергетической стратегии. Это закрывает для компаний России и других восточных соседей возможность присоединиться к строительству АЭС, передает ИТАР-ТАСС.