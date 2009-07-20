Нефть подорожала благодаря ралли рынка акций

Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник, 20 июля, поднялись выше 64 долл. за баррель, продолжив 2,5-процентный рост прошлой сессии благодаря ралли на азиатских фондовых рынках и ослаблению доллара на фоне надежд относительно окончания рецессии в мировой экономике.

Августовские фьючерсы на американскую легкую нефть выросли на 0,49 долл., или 0,77%, до 64,05 долл. за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent поднялись на 0,63%, до 65,79 долл. за баррель, передает Reuters.