Консультации по газовому кредиту состоятся 24 июля в Киеве

Технические консультации относительно получения Украиной кредита на закачку газа в подземные хранилища газа (ПХГ) состоятся 24 июля в Киеве.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Марк ГРЕЙ.

“Технические консультации состоятся в пятницу, в Киеве”, - сказал он.

“Цель - рассмотреть временные рамки реформ газового сектора Украины”, - добавил представитель Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, 26 июня в Брюсселе состоялся первый раунд технических консультаций Еврокомиссии с международными финансовыми институтами, представителями Украины и России относительно возможности предоставления Украине кредита на закачку газа в ПХГ для обеспечения стабильного транзита газа зимой. На этой встрече международные финансовые институты согласились принципиально предоставить кредит, но в обмен на осуществление реформ в газовом секторе.

Второй раунд консультаций состоялся 17 июля. В его ходе международные финансовые институты попросили украинскую сторону предоставить четкую информацию относительно временных рамок проведения необходимых реформ. Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в перерыве между двумя встречами направила письмо президенту Еврокомиссии, в котором заявила о готовности провести необходимые реформы.