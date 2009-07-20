Ющенко готов обсудить с Байденом вопросы энергобезопасности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов обсудить с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом БАЙДЕНОМ вопросы энергетической безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергобезопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня на брифинге в Киеве.

«Окончательные вопросы повестки дня будут сформированы председателями делегаций… однако украинская сторона готова к переговорам на эту тему», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украину с рабочим визитом прибывает вице-президент США Джозеф БАЙДЕН.

В ходе визита планируются встречи Дж.БАЙДЕНА с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Ожидается, что В.ЮЩЕНКО и Дж.БАЙДЕН почтят память жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов. Также планируется, что Дж.БАЙДЕН выступит перед представителями деловых кругов Украины.

Во время визита Дж.БАЙДЕНА будут обсуждаться вопросы подготовки возможной встречи президентов США и Украины в ближайшее время и предстоящего визита в Украину госсекретаря США.

Визит Дж.БАЙДЕНА в Украину продлится до 22 июля.