Ливия готова сотрудничать с Украиной в нефтяной сфере

Ливия готова сотрудничать с Украиной в вопросах разведки, переработки нефти и реализации нефтепродуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в ходе заседания украинско-ливийской комиссии по сотрудничеству премьер-министр Ливии Аль-Багдади Али Аль-МАХМУДИ в ответ на предложение премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО наладить сотрудничество в этой сфере.

«Мы готовы и стремимся развивать их (программы сотрудничества – УНИАН) в нефтегазовой, энергетической сферах. И это касается не только строительства нефтеперерабатывающего завода, но и сотрудничества в сфере разведки нефти, реализации нефтепродуктов», – сказал А.АЛИ АЛЬ-МАХМУДИ.