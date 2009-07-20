Кабмин поручил Нафтогазу заняться пересмотром цен на газ для населения

Кабинет Министров Украины рекомендовал НАК «Нафтогаз Украины», Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ), Минтопэнерго, Минэкономики и Минфину в июле-сентябре текущего года подать правительству рекомендации относительно пересмотра цен на природный газ для населения с 1 октября 2009 года.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина (№795-р от 10 июня т.г.) «Об утверждении плана мер на 2009 год по стабилизации финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины», опубликованном в газете «Урядовый курьер» за 18 июля.

Согласно документу, рекомендации касаются приведения цен на газ для населения к экономически обоснованному уровню, который должен включать в полном объеме инвестиционную составляющую для наращивания собственной добычи газа.

Кроме того, Кабмин поручил Минтопэнерго, НКРЭ, Минэкономики, Минфину, Минтруда, МинЖКХ и «Нафтогазу Украины» разработать в июле-августе и подать правительству план мер по постепенному переходу к экономически обоснованному уровню цен на природный газ для всех категорий потребителей.

Вместе с тем Минтопэнерго, Минэкономики, Минфину и «Нафтогазу Украины» поручено в июле-августе т.г. подготовить предложения по привлечению «Нафтогазом Украины» заимствований под государственные гарантии для реализации инвестиционных проектов по обустройству Субботинского нефтяного месторождения на шельфе Черного моря, разработке и обустройству Одесского и Безымянного газовых месторождений, обеспечению загрузки подземных газовых хранилищ.

Правительство поручило Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) и Министерству финансов предоставить в течение 2009 года «Нафтогазу Украины» и его дочерним компаниям («Укргазвыдобування», «Укртрансгаз», «Газ Украины» и ГАО «Черноморнефтегаз») рассрочку по уплате суммы налоговых обязательств, возникающих в 2009 году, сроком до 60 месяцев на условиях налогового кредита.

Кроме того, Кабмин поручил Минтопэнерго, Минэкономики, Минфину, ГНАУ и «Нафтогазу Украины» в июле-августе т.г. подготовить и подать на рассмотрение правительства законопроекты о внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» о списании «Нафтогазу Украины» и его дочерним компаниям сумм пени и штрафных санкций, насчитанных контролирующими органами за нарушения требований налогового, таможенного и валютного законодательства.

Минтопэнерго, Минэкономики, Минфину, Фонду госимущества Украины и «Нафтогазу Украины» поручено в июле-августе т.г. подготовить и подать правительству проект акта о внесении изменений в финансовые планы «Укргазвыдобування» и «Укртрансгаза» на 2009 год для улучшения финансового состояния этих компаний. В частности, в проекте акта необходимо предусмотреть увеличение уставных капиталов «Укргазвыдобування» и «Укртрансгаза».

Кроме того, правительство поручило Минтопэнерго, Минфину и «Нафтогазу Украины» в июле-августе т.г. разработать акты, касающиеся установления для добывающих предприятий «Нафтогаза Украины» нулевой ставки рентной платы за природный газ, добытый в Украине, который реализуется уполномоченному Кабмином субъекту для формирования ресурса природного газа, и за газовый конденсат, добываемый на территории Украины.

Минтопэнерго, Минфину и «Нафтогазу Украины» поручено в июле-августе т.г. разработать акты, касающиеся установления для газотранспортных предприятий «Нафтогаза Украины» нулевой ставки рентной платы за транзитную транспортировку природного газа.

Как сообщал УНИАН, 14 июля 2009 года Кабинет Министров поручил Министерству финансов осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в объеме 18,6 млрд. грн. с целью формирования Стабилизационного фонда государственного бюджета для увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины».