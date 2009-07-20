НКРЭ занялась пересмотром цены газа для населения

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) приступила к изучению возможности повышения на 20% тарифов на газ для населения с 1 сентября 2009 года, для теплокоммунэнерго – с 1 октября т.г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель комиссии Валерий КАЛЬЧЕНКО.

По его словам, данным мероприятием комиссия приступила к выполнению задания в рамках соответствующего поручения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, закрепленного в планах мероприятий по стабилизации финансового положения НАК «Нафтогаз Украины».

«Комиссия, имея это поручение Президента, начала процедуру подготовки выполнения мероприятий по пересмотру цен на газ для населения и теплокоммунэнерго», – сказал В.КАЛЬЧЕНКО, отметив при этом, что регулятор уже обратился к лицензиатам (облгазам) с просьбой предоставить соответствующие материалы для изучения обоснованности предлагаемых параметров повышения тарифов на газ для вышеупомянутых групп потребителей.

В то же время В.КАЛЬЧЕНКО отметил, что правительство, в частности, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО не видит оснований для пересмотра цен на газ для этих категорий потребителей, поскольку в условиях финансового кризиса повышение тарифа для населения не имеет оснований, а повышение тарифов для ТКЭ может еще больше ухудшить платежную дисциплину предприятий коммунальной теплоэнергетики.

В.КАЛЬЧЕНКО затруднился уточнить, насколько вероятно, что комиссия все же примет решение о повышении цен на газ. «Все будет известно после изучения материалов, запрошенных у лицензиатов», – резюмировал глава комиссии.