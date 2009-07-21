Ernst&Young проанализирует отчетность Нафтогаза для МВФ?..

Во исполнение поручения Кабинета министров Украины НАК «Нафтогаз Украины» обратилась к ЗАО «Эрнст энд Янг Украудит» с просьбой начать независимый анализ данных, которые ежемесячно передаются миссии МВФ в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

По данным пресс-центра, согласно договоренностям, достигнутым в ходе переговорного процесса между правительством Украины и Международным валютным фондом, НАК «Нафтогаз Украины» осуществляет постоянное информирование миссии МВФ в Украине относительно своих текущих финансово-экономических показателей.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предлагает увеличить уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины», чтобы дать возможность компании компенсировать разницу в цене на газ для предприятий теплокоммунэнерго. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Госбюджет-2009 был принят 17 июня на заседании правительства.

Сумма увеличения уставного фонда будет определена решением Верховной Рады, но в правительстве считают, что увеличить капитал необходимо на 10-18 млрд. грн.

11 июня заместитель министра топлива и энергетики Украины Владимир МАКУХА сообщил, что Кабинет министров одобрил увеличение уставного фонда «Нафтогаза Украины» на 18,6 млрд. грн. – до 24,1 млрд. грн.

На сегодняшний день уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» составляет 5 млрд. 564,714 млн. грн.