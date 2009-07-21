Украина сократила транзит газа в страны Европы на 41,5%
14:30, 21 июля 2009Энергетика
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За первое полугодие
ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины", по оперативным данным, в январе-июне сократила транзит природного газа в страны Европы на 41,5%, или на 27,7 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 39,1 млрд. куб. м.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.
Как сообщал УНИАН, в 2008 году ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины" протранспортировала в страны Европы 119,6 млрд. куб. м. природного газа, что на 4,4 млрд. куб. м, или на 3,8% больше, чем в 2007 году.
Справка УНИАН. ДК “Укртрансгаз” является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 36,6 тыс. км. магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.
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