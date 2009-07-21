«Нафтогаз» в І полугодии увеличил платежи в бюджет на 45,8%

Предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины", в январе-июне увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 45,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 19 млрд. 224,4 млн. грн.

По информации Министерства топлива и энергетики Украины, в целом предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в январе-июне увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 37,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 22 млрд. 592,8 млн. грн., в т.ч., в Госбюджет – 21 млрд. 959,3 млн. грн.

В 2008 году предприятия, входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины», увеличили платежи в бюджеты всех уровней почти на 76,3%, по сравнению с 2007 годом, - до 25 млрд. 115,8 млн. грн.

В целом, предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в 2008 году увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 53,9%, по сравнению с 2007 годом, - до 31 млрд. 949,9 млн. грн., в т.ч., в Госбюджет – 30 млрд. 637,5 млн. грн.