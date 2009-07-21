Украина заинтересована в инвестициях США в ГТС

В конце 2009 года состоится заседание украинско-американской рабочей группы по вопросам энергетической безопасности.

Об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джозефом БАЙДЕНОМ.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в ходе двусторонней встречи обсуждались вопросы реформирования разных секторов экономики, в том числе энергетического сектора Украины.

«Хотел бы еще раз сказать, что Президент Украины исходит из того, что в этих непростых кризисных условиях, которые коснулись не только энергетического сектора, но и всей экономики Украины, наилучшим ответом является проведение глубинных реформ», - сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, этот вопрос корреспондируется с вопросами независимости нашего государства.

«Мы должны научиться рационально использовать энергетические ресурсы, а для этого нужно иметь радикальные реформы в этом секторе», - сказал В.ЮЩЕНКО, выразив уверенность, что с помощью подобных реформ Украина может обеспечить не только свою независимость, но и свое процветание.

Он сообщил, что в ходе встречи с Дж.БАЙДЕНОМ выразил заинтересованность Украины в привлечении, в том числе американских, инвестиций для модернизации украинской ГТС. Также шла речь о заинтересованности Украины в участии в европейских проектах транспортировки нефти и газа.

Также, по словам В.ЮЩЕНКО, большое внимание было уделено вопросам ядерной безопасности и использования ядерного топлива украинскими атомными станциями. В том числе обсуждались контракты на поставку ядерного топлива со стороны США.