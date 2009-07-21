Швейцарская Ukrenergy приобрела более 50% акций польской Zomar s.a.

Антимонопольный комитет Украины разрешил Ukrenergy Holding AG (г. Цюрих, Швейцария) приобрести долю в уставном капитале Zomar s.a. (г. Хелм, Польша), что обеспечит покупателю более 50% голосов в высшем органе управления компании, сообщает пресс-служба АМК.

Как сообщил УНИАН информированный источник, разрешение на приобретение контрольной доли Zomar s.a. было предоставлено Ukrenergy Holding комитетом сегодня. Ранее эта концентрация была одобрена антимонопольным регулятором Польши.

Переговоры о приобретении доли польского энерготрейдера в размере 52% были начаты госпредприятием «Укринтерэнерго» еще осенью 2008 года. В ноябре 2008 года «Укринтерэнерго» приобрело контрольную долю (52%) в уставном фонде Ukrenergy Holding AG, которая была создана как управляющая компания энерготрейдерских активов «Укринтерэнерго» и Korlea Invest Holding в сентябре 2008 года.

Напомним, ГПВД «Укринтерэнерго» имеет долгосрочный контракт с Zomar s.a. по экспорту электроэнергию в Польшу. В настоящее время поставки электроэнергии в рамках контракта не осуществляются из-за невыгодности украинского предложения для польского контрагента. В июне (с 1 по 12 июня) партнеры предприняли неудачную попытку возобновить экспорт, прекратившийся с 1 января т.г., однако Zomar s.a. была вынуждена отказаться от импорта украинской электроэнергии из-за ее дороговизны, вызванной наложением на «Укринтерэнерго» Национальной комиссией регулирования электроэнергетики обязанности закупки электроэнергии в рынке по тарифам, учитывающим зональную дифференциацию.

Экспорт электроэнергии из Украину в Польшу осуществляется с Добротворской ТЭС ОАО «Захидэнерго» по радиальной линии 220 кВ до ПС "Замость", технические параметры которой позволяют передавать мощность до 230 МВт.

Компания "Zomar" реализует купленную у "Укринтерэнерго" электроэнергию компании "Zamojska korporacia energetychna", у которой в долгосрочной аренде находится межсистемная линия, объединяющая энергосистемы Украины и Польши. Кроме того, "Zomar" поставляет электроэнергию на польский меткомбинат "Huta Chestochowa", принадлежащий ИСД.