Цена нефти на торгах 21 июля продолжила рост

Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 21 июля, повысились.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 0,43 доллара - до 66,87 долларов за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость августовскийх фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,74 доллара - до 64,72 долларов за баррель, передает Reuters.

Как сообщал УНИАН, цены на нефть на мировых рынках в понедельник, 20 июля, также повысились на фоне благоприятной квартальной статистики ряда компаний, которая, по мнению инвесторов, может повлечь повышение спроса на энергоносители.