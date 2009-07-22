Беларусь "перекрыла" экспорт российского дизтоплива
Через порт Вентспилс
Белоруссия перекрыла трубопровод для поставок дизельного топлива российских НПЗ на экспорт из латвийского порта Вентспилс, сообщает радиостанция "Маяк".
Речь идет об участке нефтепровода Унеча-Вентспилс, который эксплуатирует компания "Запад Транснефтепродукт".
При этом Минск заявляет о технической неисправности нефтепровода и существующей угрозе для экологии. Белорусские власти говорят, что это мера временная, и обещают возобновить прокачку после устранения российской стороной дефектов трубы, передает РБК.
Отметим, российские НПЗ поставляли дизельное топливо на экспорт через латвийский порт Вентспилс по участку нефтепровода «Унеча-Вентспилс». Ежегодный объем транзита российских нефтепродуктов через Белоруссию составляет порядка 10 миллионов тонн.