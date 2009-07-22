Беларусь "перекрыла" экспорт российского дизтоплива

Белоруссия перекрыла трубопровод для поставок дизельного топлива российских НПЗ на экспорт из латвийского порта Вентспилс, сообщает радиостанция "Маяк".

Речь идет об участке нефтепровода Унеча-Вентспилс, который эксплуатирует компания "Запад Транснефтепродукт".

При этом Минск заявляет о технической неисправности нефтепровода и существующей угрозе для экологии. Белорусские власти говорят, что это мера временная, и обещают возобновить прокачку после устранения российской стороной дефектов трубы, передает РБК.

Отметим, российские НПЗ поставляли дизельное топливо на экспорт через латвийский порт Вентспилс по участку нефтепровода «Унеча-Вентспилс». Ежегодный объем транзита российских нефтепродуктов через Белоруссию составляет порядка 10 миллионов тонн.